اليوم السابع
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الهند تحول 500 عربة قطار لمستشفيات تكافح كورونا.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 01:31 م
الهند تحول 500 عربة قطار لمستشفيات تكافح كورونا.. صور الهند - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الهند، الأحد، عن إجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تشمل تحويل 500 عربة قطار لمستشفيات، وتعزيز اختبارات فحص الفيروس وإجراء استطلاعات صحية في المنازل بالمناطق الأكثر تضررا من الفيروس.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، قد سجلت دلهى 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وأصبحت ضمن أبرز مراكز تفشي الفيروس في الهند بجانب مدينتي مومباى وأحمد آباد.

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وجرى تسجيل 38958 حالة إصابة في المدينة و 1271 حالة وفاة، وقال نائب وزير الصحة في دلهي مانيش سيسوديا إن عدد الحالات بالمدينة قد يرتفع إلى نحو نصف مليون بحلول منتصف يوليو المقبل نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وعقد وزير الداخلية أميت شاه اجتماعا مع رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجروال ومسؤولين اتحاديين وأخرين بالولاية لمواجهة هذه الأزمة.

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وكتب شاه تغريده بعد الاجتماع جاء فيها "الحكومة الاتحادية سوف تحاول توفير كل المعدات الأساسية التي طلبتها حكومة دلهي لمواجهة الفيروس".

ومن أجل مواجهة نقص الأسرة، قال شاه إن وزارة السكك الحديدية سوف توفر 500 عربة قطار، وسوف يتم تزويدها بالمعدات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس.

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وأوضح شاه أن هذا من شأنه توفير 8000 سرير إضافي، مضيفا أنه سوف يتم تعزيز اختبارات فحص فيروس كورونا ثلاثة أضعاف المعدل الحالي خلال أسبوع.

وتابع أنه سيتم إجراء استطلاعات صحية في المنازل لكل شخص في المناطق الموبوءة خلال أسبوع.


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