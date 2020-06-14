اليوم السابع
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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لعينة من 600 قرص مخدر ضبطت بحوزة مسجل بالسلام

الأحد، 14 يونيو 2020 07:00 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لعينة من 600 قرص مخدر ضبطت بحوزة مسجل بالسلام أقراص مخدرة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية تقرير المعمل الكميائى، يتحلسل عينة من  600 قرص مخدر ضبطتها الشرطة بحوزة مسجل خطر فى السلام.

وكانت نيابة السلام، أمرت بحبس "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

 

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة، للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "ع.أ" 35 سنة عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عقار الترامادول،  بلغت 600 قرص مخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


المعمل الكيميائى

أقراص مخدرة

عقار الترامادول

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