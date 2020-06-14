النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة إصابة شخص وتهشم 4سيارات بالمقطم

كتب سليم على

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في حادث إصابة شخص وتهشم 4 سيارات، بأحد الشوارع بمنطقة المقطم، وتفريغها لكشف ملابسات الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسؤاله حول الحادث، وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوجود مصادمة بأحد الشوارع بمنطقة المقطم، وبالانتقال والفحص تبين انة أثناء توقف قيادة شاب لسيارته اختلت عجلة القيادة منه، واصطدم ب3سيارات متوقفة بجانب الطريق مما اسفر عن تهشمها بالكامل وإصابته، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها، وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.