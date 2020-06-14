المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بعد اعتمادها منذ أيام من قبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية ، وأن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

ويتقدم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهري، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، ومحمد عبدالقادر مدير التعليم الإعدادي، والدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، وعصام المرعشلي، والأستاذة ننيس محمد جعيدار مدير التعليم الخاص، وإبراهيم الخبيري رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وأسامة يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، وجميع العاملين بالمنطقة وإداراتها ومعاهدها بأجمل وأرق التهاني للطلاب الأوائل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية والطلاب الناجحين داعين الله لهم دوام التوفيق والنجاح.

ويتقدم فضيلة رئيس الإدارة المركزية بخالص الشكر والتقدير للمديري المراحل، ورئيسي كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وجميع الأعضاء على ما بذلوه من جهد.

وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية " مبصر" كالتالي:

1- خالد عمرو خالد- معهد الشهيد وليد- الأول - بمجموع 99.6 %.

2- سارة علي إبراهيم- معهد براعم طيبة- الأول مكرر - بمجموع 99.6 %.

3- عبدالرحمن حسين حسن - معهد الشهيد وليد – الثالث – بمجموع 99.53 %.

4- بسملة أيمن السيد إسماعيل – معهد سموحة النموذجي – الرابع –99.5 %.

5- لينة أحمد محمود – معهد براعم طيبة – الرابع مكرر - بمجموع 99.5 %.

6- محمد ربيع قطب – معهد جمال زين الدين النموذجي - الرابع مكرر - 99.5 %.

7- ملك ياسر محمد – معهد براعم طيبة - الرابع مكرر - بمجموع 99.5 %.

8- نور الدين محمد السيد- معهد الراشدين - الرابع مكرر - بمجموع 99.5 %.

9- إسراء محمود السيد- معهد براعم طيبة – التاسع – بمجموع 99.4 %.

10-يوسف أحمد حافظ – معهد براعم طيبة – التاسع مكرر- بمجموع 99.4 %.

وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية " كفيف " كالتالي:

1- عمر ياسر علي – الأول – معهد الكردي عبدالفتاح – بمجموع 99.44%.

2- بلال إبراهيم محمد – الثاني- معهد همام عبدالجواد – بمجموع 95.77%.

3- ملك وليد عبدالستار- الثالث – معهد الراشدين – بمجموع 95.1%.

4- إيمان خالد المحمدي – الرابع – معهد فاطمة الزهراء– بمجموع 95 %.

5- زينب محمد عبدالمنعم- الخامس – معهد القويري – بمجموع 94.89%.

وأوائل الشهادة الإعدادية " مبصر " كالتالي:

1- إيناس محمد مصطفى – معهد فتيات العصافرة – الأول – بمجموع 100%.

2- معاذ بدوي منصور – معهد بنين القويري- الثاني – بمجموع 99.8%.

3- فاطمة الزهراء إبراهيم محمد – معهد فتيات الشعراوي النموذجي- الثالث- 99.6%.

4- سلمى ماهر بسيوني – معهد فتيات القويري-الرابع - 99.4%.

5- حسناء إبراهيم صلاح – معهد فتيات العصافرة- الخامس – 99.3%.

6- خديجة خليل فرج أحمد- معهد فتيات محمد رجب- الخامس مكرر- 99.3%.

7- منة الله عبدالله محمد – فتيات براعم طيبة- الخامس مكرر- 99.3%.

8- ياسمين عصام صالح- فتيات السيوف – الثامن – 99.2 % .

9- سندس إبراهيم محمود – فتيات محرم النموذجي-التاسع - 99 % .

10- أسامة السيد إبراهيم – معهد بنين أبو قير – العاشر – 98.8 %.

وأوائل الشهادة الإعدادية " كفيف " كالتالي:

1- عبدالرحمن القذافي أبوالوفا – معهد بنين الإمام الحسين – الأول – 91.3%.

2- مريم مصطفى عبدالعال – معهد فتيات السيوف- الثاني – 90.89 %.



