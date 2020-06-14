المغرب يعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى الـ 8700

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8734، فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس السبت تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8692، وفيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بهذا الفيروس.

وسجلت المغرب 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس، من ضمنها 32 حالة بمدينة مراكش، و26 بمدينة طنجة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8610، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.