اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب تسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد، 14 يونيو 2020 07:29 م
المغرب تسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 101 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 8 آلاف و793 حالة .
وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم /الأحد/ - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 413 ألفا و727 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب .
وأضافت الصحة في بيانها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 212 حالة، كما تم تسجيل 69 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 7 آلاف و765 حالة.


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فيروس كورونا

كورونا فى المغرب

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