المغرب تسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 101 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 8 آلاف و793 حالة .
وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم /الأحد/ - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 413 ألفا و727 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب .
وأضافت الصحة في بيانها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 212 حالة، كما تم تسجيل 69 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 7 آلاف و765 حالة.
المغرب تسجل 101 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضيةالأحد، 14 يونيو 2020 07:29 م
المغرب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 101 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 8 آلاف و793 حالة .
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