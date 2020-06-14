اليوم السابع
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المشاط : 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتحديث وتطوير الخط الأول للمترو

الأحد، 14 يونيو 2020 11:31 ص
المشاط : 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتحديث وتطوير الخط الأول للمترو الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى في بيان اليوم أن الاتفاق الذى قامت بتوقيعه مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، يأتى فى التعاون متعدد الأطراف بين شركاء التنمية حيث تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بالمساهمة في تمويل هذا المشروع، والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف لتجديد وتحديث خط مترو القاهرة بطول  44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الاتفاق يساهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة، وهم الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والهدف التاسع الذى يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادى عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، والهدف السابع عشر  الخاص بعقد الشراكات مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف.
 
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في اطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم ( الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي) للمساهمة باجمالي حزمة تمويلية بقيمة 605 مليون يورو تتضمن (205ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الاعمارEBRD و 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنميةAFD) في مشروع إعادة تاهيل الخط الاول والذي تنفذه الهيئة القومية للانفاق باجمالي تكلفة 751 مليون يورو على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة 146 مليون يورو.
وأضاف:" إن هذا التوقيع يدخل ايضا في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل  لتطوير الخط الاول لمترو الانفاق حيث سيتم في المرحلة الأولى اعادة تأهيل البنية الاساسية للسكك الحديدية وأنظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية"، مشيرا الى أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو.
وأشاد السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، بتوقيع اتفاق تمويل تجديد الخط الأول لمترو القاهرة وقال بهذه المناسبة: "إن توقيع هذا الاتفاق هام للغاية لبلدينا وهو يشهد مرحلة جديدة في الشراكة التاريخية حول مشروع مترو القاهرة الذي يربط بين فرنسا ومصر منذ ما يزيد عن 30 عاما".
وأشار الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ملتزمة بالعمل كرائدة دولية في تعزيز استثمارات البنية التحتية الشاملة والمستدامة في البلدان الشريكة لها، وبفضل التوقيع على مشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو انفاقق القاهرة، تؤكد الوكالة الفرنسية للتنمية على ريادتها ودعمها الكامل للسلطات المصرية لتحسين كفاءة أنظمة النقل الحضري في التجمعات الكبرى، مما يعزز في نهاية المطاف الشمولية الاجتماعية ونمو الإنتاج وتحسين الحياة بطريقة مستدامة للمواطنين المصريين ".
 

وزارة التعاون الدولى

الوكالة الفرنسية

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