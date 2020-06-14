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المسمارى: ميليشيات قامت بتعذيب مصريين وهذه انتهاكات لا تمثل الشعب الليبى

الأحد، 14 يونيو 2020 09:33 م
المسمارى: ميليشيات قامت بتعذيب مصريين وهذه انتهاكات لا تمثل الشعب الليبى اللواء أحمد المسماري
كتب محمد عبد العظيم

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أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن ميليشيات قامت باعتقال وتعذيب مصريين، وهذه انتهاكات لا تمثل الشعب الليبي، متابعا: "وثّقنا جرائم الميليشيات بحق المدنيين بالمكان والزمان وأسماء الضحايا". 
 
وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الأحد، أن الجيش الوطني رصد انتهاكات للميليشيات تخالف المواثيق الدولية في ترهونة والأصابعة وعدة مدن ليبية، مشيرا إلى أن أردوغان يجب أن يحاكم على جرائم الحرب في ليبيا.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبى، الشعب التركي الوقوف بوجه أردوغان، كما فعل الإيطاليون بوجه موسوليني.


اللواء أحمد المسماري

ليبيا

اخبار ليبيا

الجيش الليبى

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