المباحث تكشف لُغز مذبحة أسرة القنطرة.. الأب شرع في قتلهم وانتحر

الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

كشفت مباحث الإسماعيلية، لُغز جريمة الإسماعيلية البشعة، والتى هزت الرأي العام في المحافظة، بعد اكتشاف أهالي نمرة 2 بمركز ومدينة القنطرة غرب، واقعة قتل مروعة، بعدما تم اكتشاف مقتل أب والشروع فى قتل أولاده وزوجته وزوجه شقيقه، بعد إصابتهم بعدة طعنات مختلفة فى الجسد، وجرى إنقاذ حياة الضحايا ممن مازالوا أحياء، وهم زوجته وابنتيه وزوجة شقيقه، بينما تتواجد جثه الأب فى مشرحة مستشفى القنطرة غرب.

وقال مصدر أمنى، لـ "اليوم السابع"، إن نتيجة تشريح جثمان الأب، أثبتت قيام الأب بالانتحار، بعد إصابة نفسة بجرح قطعى في القصبة الهوائية، و3 طعنات أسفل السرة بالبطن، منهم طعنتين نافذتين، وجرح في الصدر.

وقالت أسرة وأهالى الشاب المتوفى فى الحادث، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، من مسرح الجريمة، أن المتوفى هو شاب عمره 30 عامًا، يملك أراضى زراعية، كان يشرف على زراعتها، وميسور الحال، كما يملك "توك توك"، خاص بأسرته ولا يعمل عليه بالأجرة فى البلد، وكان يحب أسرته وأبنائه، وكان يجلس أمام منزله قبل الحادث يشرب شاى بصحبة زوجته.

فى سياق مختلف قال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، والذى استقبل الأسرة التى شرع الأب فى قتلها، وانتحر فى مدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، أن الأم فور وصولها المستشفى، كانت فى وعيها، وأكدت أن زوجها هو من قام، بمحاولة قتل الأسرة وزوجة شقيقه، ثم انتحر بطعن نفسه بالسكين.

وأضاف، المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الإسماعيلية العام، استقبل الزوجة وزوجة شقيق الأب المتوفى وبناته الإثنتين، مصابتين بطعون فى البطن والظهر والصدر، وتم إنقاذ حياتهن الأربع، بعد إجراء عمليات سريعة لهن، مشيرًا إلى أن الزوجة كانت حامل فى الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة فى البطن حتى الرحم، مما تسبب فى قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة فى البطن والظهر والصدر، مما تسبب فى نزيف داخلى مع قطع فى المعدة والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل فى الشهر السادس، مما تسبب فى وفاة الجنين أيضًا وقطع فى الأمعاء، مؤكدًا أن إحدى البنات فى حالة صحية حرجة للغاية، بينما أصبحت الأسرة الآن فى العناية المركزة وفقدوا الوعى.