المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يفقد 100 نقطة فى أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية ليفقد المؤشر 100 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 570.728 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1615 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 12244 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4114 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة.