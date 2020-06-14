اليوم السابع
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بمؤتمر صحفى "أون لاين"

اللجنة الوطنية للختان تكرم اسم عزة العشماوى وتمنح أبناءها شهادة تقدير

الأحد، 14 يونيو 2020 02:32 م
اللجنة الوطنية للختان تكرم اسم عزة العشماوى وتمنح أبناءها شهادة تقدير الراحلة الدكتورة عزة العشماوى
كتب محمود راغب

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حرصت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، على تكريم الراحلة اسم الدكتورة عزة العشماوى الأمين السابقة للمجلس القومى للأمومة والطفولة ، حيث منحتها اللجنة شهادة تكريم وتقدير على دورها الوطنى ومسيرة عطائها.

كما حرصت اللجنة على إشراك أحد أبناء الدكتور الراحلة عزة العشماوى ، فى المؤتمر الصحفى، الذى تعقده اللجنة "أون لاين"، تكريما لها وتقديرا لمجهودها ، فيما أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر النباطى الأمين العامة للجلس القومى للطفولة ، قائلين:"لن ننساها وسنقيم حفل تأبين تقديرا لما قدمته حينما تتحسن الظروف".
 


 

 

و تحدث فى المؤتمر الصحفى كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتوره سحر السنباطى الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمرأة.

 وتم خلال المؤتمر الإعلان عن جهود اللجنة خلال عام ، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين ومارى أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020 .

 جدير بالذكر أن اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الذى يوافق 14 يونيو، وهو اليوم الذى شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة فى محافظة المنيا عام 2007.

 وجددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية - تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، يأتى ذلك بمناسبة حلول اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذى يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019 ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019 .

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية .

كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الانثى بشكل خاص.


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