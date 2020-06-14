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الكويت تعلن مغادرة 1981 من المصريين العالقين عبر 11 رحلة جوية

الأحد، 14 يونيو 2020 09:46 ص
الكويت تعلن مغادرة 1981 من المصريين العالقين عبر 11 رحلة جوية مطار الكويت ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 1981 من "العالقين" المصريين في الكويت إلى محافظات : القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية ، وذلك عبر 11 رحلة جوية، وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية - في بيان صحفي،  أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 1053 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات تحمل على متنها 465 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 295 راكبا إلى أسيوط ، ورحلة واحدة على متنها 168 راكبا إلى الإسكندرية

 

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي شركة طيران المصرية، و"فلاي ايجيبت" ، و"إير كايرو" ، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، و"شركة العربية - مصر" ، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية - مصر، ورحلتين لشركة "إير كايرو" ، ورحلة واحدة لشركة "فلاي ايجيبت" ، ورحلة واحدة للشركة المصرية.
 

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، عن مغادرة 3153 من "العالقين " المصريين في الكويت إلى خمس محافظات، هي : القاهرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية ، وذلك عبر عشرين رحلة جوية.


المصريين العالقين

الكويت

الطيران الكويتى

العالقين

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