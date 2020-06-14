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الكويت تعلن استئناف الأنشطة الرياضية فى سبتمبر المقبل

الأحد، 14 يونيو 2020 10:54 ص
الكويت تعلن استئناف الأنشطة الرياضية فى سبتمبر المقبل كرة قدم - ارشيفية
إيمان حنا

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عقدت الأندية الرياضية الشاملة بالكويت اجتماعا تشاوريا في ديوان مدير الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح لمناقشة كيفية عودة النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا، سيما بعد الخطة التدريجية التي وضعتها اللجنة الأولمبية الكويتية لعودة الرياضة.وفق الراى.

وقال فليطح ، أن أندية كرة القدم اتفقت على استئناف الدوري بداية شهر سبتمبر، لافتا الى أن الأندية ستجتمع مع اتحاد كرة القدم خلال هذا الأسبوع لوضع أجندة الموسم المقبل.

وفى مارس الماضى قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استمرار تعليق أنشطته حتى أواخر شهر أغسطس المقبل، وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وحرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن استمرار تأجيل جميع الأنشطة الكروية، مع ترك الباب "مواربًا" أمام كافة السيناريوهات وفقًا للتطورات وما تحمله الأيام المقبلة، في الحرب التي تخوضها الكويت والعالم أجمع ضد وباء كورونا.

وتم تكليف لجنة المسابقات بوضع تصوراتها للجدول الزمني ورزنامة ما تبقى من بطولات، وفقًا لمتطلبات كل بطولة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة لكافة الفئات.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، بالتعاون الذي أبدته الأندية مع الاتحاد في هذه المرحلة الصعبة، التي يمر بها العالم أجمع، مشددًا على أن صحة الرياضيين هي أولوية قصوى لدى الاتحاد في هذه المرحلة، والتي تعاضد فيها العالم لحماية الرياضيين والمشجعين على حد سواء.


الكويت

الانشطة الرياضية بالكويت

اندية الكويت

كورونا

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