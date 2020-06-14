وقال مصدر مسؤول - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن تعميما صدر باستئناف حركة الملاحة البحرية لنقل البضائع من إيران إلى الكويت؛ حيث حددت الموانئ اشتراطات استقبال السلع المستوردة، لتكون عبر السفن الحديدية فقط، والتي لا يقل طولها عن 40 متراً، وأن تكون البضائع مخزنة في حاويات، مع عدم نزول طواقم السفينة الى الميناء؛ لمنع احتكاكهم بالموظفين.

وفيما يتعلق بطبيعية السلع المستوردة، أوضح المصدر أن البضائع متنوعة؛ منها المواد الغذائية، والمواشي، لافتا في الوقت نفسه الى أن إيقاف استقبال البضائع عبر (اللنشات) الخشبية، لا يزال مستمرا، وذلك لافتقادها اشتراطات الأمن والسلامة.

وحول عودة استئناف نقل الأفراد من الكويت إلى إيران بحراً، أكد المصدر أن الإيقاف لا يزال مستمرا، وأن العودة ستكون وفق تعليمات السلطات الصحية الكويتية.