اليوم السابع
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الكنيسة تشيع القمص هدرا عبد الشهيد كاهن كنيسة قنا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:09 م
الكنيسة تشيع القمص هدرا عبد الشهيد كاهن كنيسة قنا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علدم

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ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص هدرا عبد الشهيد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة قنا، والذى كان يخدم من قبل بكنيسة رئيس الملائكه ميخائيل بالرحمانية قبلى.

ونعى كهنة الإيبارشية القمص الراحل عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طالبين عزاء لشعبه وأسرته ونياحًا لروحه فى فردوس النعيم.
 
فيما تقدم قداسة البابا تواضروس بالعزاء لأسرة الكاهن وآباء الايبراشية ويلتمس عزاء سمائيا لكل محبيه
 
في سياق أخر، قال الانبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية: المسيح علمنا صلاة آبانا الذي وعلمنا أن نصلي بها بإلحاح 
فانجيل هذا الصباح يؤكد على اللجاجة في الصلاة 
 
واعتبر الأسقف في عظة الأحد التي نقلتها الفضائيات المصرية أن الصلاة الربية هي الوحيدة التي علمها لنا السيد المسيح بنفسه وتعتبر وصية علينا الالتزام بها وتكتسب أهمية أكبر .

 


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