الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس إليشاع النبى.. تعرف عليه

كتبت سارة علام

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس إليشاع النبى، الذى عاش فى وادي الأردن مابين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد.

وفي النقاط التالية يوضح الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني أبرز معلومات عنه: