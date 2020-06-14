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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس إليشاع النبى.. تعرف عليه

الأحد، 14 يونيو 2020 01:11 م
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس إليشاع النبى.. تعرف عليه القديس إليشاع النبى
كتبت سارة علام

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس إليشاع النبى، الذى عاش فى وادي الأردن مابين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد.

وفي النقاط التالية يوضح الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني أبرز معلومات عنه:

  • أليشاع هو اسم عبراني معناه "الله خلاص" وهو خليفة ايليا النبي.
  • عاش في وادي الأردن مابين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد.
  • يروي الكتاب المقدس أنه بينما كان يحرث الحقل دعاه إيليا للعمل النبوي، فترك بيت أبيه وتبعه وكان حاضراً مع معلمه عندما ذهب الى ما وراء الأردن لينقل إلى السماء.
  • يسجل العهد القديم معجزات قام بها اليشاع أكثر من أي نبي آخر، وهذا ليظهر أن الرب هو الإله الواحد الحقيقي. كانت بعض هذه المعجزات شبيهة بتلك التى قام بها المسيح، منها انه أبرأ المياه في نبع عند اريحا، وزاد زيت الأرملة على يديه، وبصلاته عادت الحياة إلى طفل، وأطعم مئة رجل بعشرين رغيف شعير وأخيراً نعمان السوري أن يغتسل في الأردن ليبرأ من برصه
  • واخيراً بعد وفاته أوتي بميت ووضع في نفس القبر معه فعادت الحياة إلى جسم ذلك الميت حالما مس جثمانه عظام النبي .
 

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