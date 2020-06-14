الكنيسة القبطية تحتفل بعيد استشهاد القديس ابسخيرون القلينى

كتبت سارة علام

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعيد استشهاد القديس ابسخيرون القليني وفي النقاط التالية أبرز معلومات عنه

استشهد القديس الجليل أبسخيرون الجندي الذي من قلين، وكان من جند أريانا والي أنصنا ولما صدرت أوامر دقلديانوس بعبادة الأوثان

برز هذا القديس في وسط الجمع مبينا ضلال الملك فقبضوا عليه

وأودعوه السجن و عذبه الوالي بمختلف العذابات ولكن الرب كان يقويه ويصبره ويشفيه من جراحاته،

و استحضر ساحرا فقدم للقديس سم، ، فتناوله القديس ورسم عليه علامة الصليب وشربه فلم ينله أي آذى, فتعجب الساحر وآمن بإله القديس أبسخيرون فقطع الوالي رأسه ونال إكليل الشهادة

​في سياق أخر، قال الانبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية: المسيح علمنا صلاة آبانا الذي وعلمنا أن نصلي بها بإلحاح

فانجيل هذا الصباح يؤكد على اللجاجة في الصلاة

واعتبر الأسقف في عظة الأحد التي نقلتها الفضائيات المصرية أن الصلاة الربية هي الوحيدة التي علمها لنا السيد المسيح بنفسه وتعتبر وصية علينا الالتزام بها وتكتسب أهمية أكبر

واستكمل: حين كان المسيح يصلي جاءه أحد التلاميذ يطلب منه أن يعلمه الصلاة فعلمه أياها في وقت كان مشبع كله بالصلاة وهي تتسم بأنها ذات صياغة إلهية وليست بشرية وتحمل فكر الله وقصده ويكررها المسيحيين من ألفي عام وتضم ثلاثة آيات ونعلمها لأطفالنا صغارًا مضيفا هناك قديسون عاشوا وماتوا عليها فهي بحر واسع جدًا ولم ننتهي من التأمل فيها طوال ألفي عام