اليوم السابع
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القوات اليمنية تعلن إحباط تهريب 40 كيلو كوكايين قبالة الحديدة

الأحد، 14 يونيو 2020 07:34 ص
القوات اليمنية تعلن إحباط تهريب 40 كيلو كوكايين قبالة الحديدة عناصر من الجيش اليمنى
كتب وكالات

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ضبط شحنة مخدرات على متن قارب قبالة جزيرة حنيش اليمنية فى محافظة الحديدة غربى اليمن.

 

ووفقا للمركز الإعلامى لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، قال مدير عام خفر السواحل فى قطاع البحر الأحمر، العقيد بحرى عبدالجبار الزحزوح، إن "الدوريات اشتبهت بقارب (جلبة) يحمل كمية كبيرة من البترول قبالة جزيرة حنيش، وتم ضبطه".

 

وأضاف: "خلال تفتيش المركب تم العثور على 40 كيلوجراما من مادة الكوكايين"، وأكد العقيد الزحزوح "التحفظ على طاقم المركب المكون من 5 أشخاص".

 

وسبق أن أعلنت القوات المشتركة، ضبط قوارب فى البحر الأحمر، تحمل مهربات بينها مخدرات ومواد متفجرة، تقول إنها كانت فى طريقها إلى الحوثيين.

 

 


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