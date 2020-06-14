القوات الخاصة تصل إلى أتلانتا لفض المظاهرات بالمدينة.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، منذ قليل وصول عدد من عناصر القوات الخاصة " SWAT" شوارع المدينة، لمحاولة فض التظاهرات التى تشهدها المدينة اعتراضا على مقتل مواطنى أمريكى أخر من أصول أفريقية "ريتشارد بروكس" عن طريق اطلاق الرصاص عليه من قبل فرد شرطة.



القوات الخاصة تحاول فض التظاهرات

حدث ذلك بعد ساعات من تفجر عاصفة غضب جديدة على خلفية قتل رجل من أصل أفريقى فى الولايات المتحدة، وبسبب تلك الحادثة أعلن عن استقالة رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها، بعد تسريب فيديو يظهر إقدام عنصرى شرطة على قتل شاب يدعى رايشارد بروكس.



أحد عناصر القوات الخاصة يوجه سلاحه على المتظاهرين

واندلعت الاضطرابات، بعد حلول الظلام فى أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، واحتشد عشرات المحتجين فى موقع إطلاق الرصاص جنوبى وسط المدينة، حيث أعلنت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس فى وقت سابق، أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة، فى أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة.



وصول فرق القوات الخاصة إلى أتلانتا

وذكرت رئيسة بلدية أتلانتا، فى مؤتمر صحفى "لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا، وطالبت بإقالة الضابط على الفور، ولم تكشف السلطات بعد عن اسمى الضابطين المتورطين فى إطلاق الرصاص، وكلاهما أبيض.



القوات الخاصة تحاول فض تظاهرات أتلانتا

و تشهد معظم الولايات بأمريكة فى الآونة الأخيرة، تظاهرات عدة و ذلك احتجاجا و اعتراضا على مقتل "جورج فلويد"، المواطن الأمريكى من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة بمدينا مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية منذ أسبوعين.