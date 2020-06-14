القوات الأفغانية تصد هجوما لحركة طالبان شمالى البلاد

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، صد هجوم نفذته عناصر حركة "طالبان" على مواقع أمنية في إقليم "فارياب" بشمال أفغانستان.
وقال فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء/خاما برس/ الأفغانية - إن مجموعة من مقاتلي طالبان هاجمت مواقع أمنية في قرى أرزاليك وبلال بك في منطقة "قيصر".
وأضاف البيان أن قوات الأمن ردت بشكل فعال على الهجوم واشتبكت مع المسلحين لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
وأوضح فيلق شاهين 209 أن قوات الأمن قتلت اثنين من مقاتلي طالبان خلال الاشتباك وأصابت ما لا يقل عن 3 آخرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن لم تتكبد أي إصابات خلال الاشتباك.
القوات الأفغانية تصد هجوما لحركة طالبان شمالى البلادالأحد، 14 يونيو 2020 03:08 م
الجيش الأفغانى
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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، صد هجوم نفذته عناصر حركة "طالبان" على مواقع أمنية في إقليم "فارياب" بشمال أفغانستان.
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