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القضاء الإدارى: امتحانات الثانوية فى موعدها.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأحد، 14 يونيو 2020 07:31 م
القضاء الإدارى: امتحانات الثانوية فى موعدها.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها القضاء الإدارى: امتحانات الثانوية فى موعدها.


 

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