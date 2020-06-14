القضاء الإدارى: امتحانات الثانوية فى موعدها.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها القضاء الإدارى: امتحانات الثانوية فى موعدها.





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