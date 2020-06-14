اليوم السابع
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القبض على صاحب محل لحيازته أسحلة نارية وذخائر فى السلام

الأحد، 14 يونيو 2020 11:06 ص
القبض على صاحب محل لحيازته أسحلة نارية وذخائر فى السلام متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشف الجندى مدير الأمن ، من القبض على أحد الأشخاص لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فى مدينة السلام وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بقيام صاحب محل لصيانة وتركيب أجهزة الدش، مقيم بدائرة القسم، بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" بالمنطقه سكنه ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (رشاش عيار 9 مم - كباس خرطوش عيار 12مم و7 طلقات أعيرة مختلفة) ، بمواجهته إعترف بحيازته للاسلحة النارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 
وتعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

 


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