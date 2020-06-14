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القبس: الكمامات تشح بالكويت وأسعارها ترتفع 37%

الأحد، 14 يونيو 2020 02:38 م
القبس: الكمامات تشح بالكويت وأسعارها ترتفع 37% الكمامات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة القبس الكويتية ان الكمامات الطبية بدولة الكويت، ارتفعت اسعارها 37%، وقالت فى تقريرها أن متكسبون استغلوا الأزمات ومنتهزو الفرص والمتنفعون استغلوا ضعف القرارات الحكومية، فتلاعبوا في أسعار الكمامات والقفازات والـ«فيس شيلد» التي شحت في كثير من الصيدليات والأسواق بلا مبرر.

 

وكشفت الصحيفة خلال جولة ميدانية قامت بها، عن ارتفاع كبير في أسعار الكمامات بالكويت بمختلف أنواعها بنسبة قاربت 37% رغم تحديد سعر لبيعها، الأمر الذي علله مراقبون باستغلال «تجار الأزمة» ضعف القرار الحكومي بايقاف استيراد المستلزمات الوقائية، وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية على صعيدي الرقابة والمعاقبة، وعلى قاعدة «من أمن العقاب تمادى في التكسب والاحتكار» يعمل الكثيرون على تحريك سوق المستلزمات الوقائية وفق أهداف نفعية بعيداً عن المصلحة العامة.

 

ووفق للصحيفة، فقد خلق تجار الأزمة بالكويت سوقاً سوداء للبيع بالجملة لأشخاص وأسواق ومن ثم شحت الكمامات والقفازات في أماكن وتوافرت بصورة محدودة في نقاط بيع أخرى، وتبعا لذلك يضطر المواطنون والمقيمون إلى الشراء بأسعار فاحشة ومبالغ فيها.

 

وآخر تلك الارتفاعات ما شهده أحد أسواق الجملة بالكويت التي تبيع القفازات المستوردة، حيث صعد ثمن الكرتون الواحد 5 دنانير (16 دولار أمريكى تقريبا)  بمتوسط 500 فلس للعلبة الواحدة.


الكويت

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اسعار الكمامات

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كورونا

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