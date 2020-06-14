اليوم السابع
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"القابضة لمياه الشرب" تعتمد برنامج المسار الوظيفى للقيادات المؤهل لدرجة مدير عام

الأحد، 14 يونيو 2020 09:30 ص
"القابضة لمياه الشرب" تعتمد برنامج المسار الوظيفى للقيادات المؤهل لدرجة مدير عام المهندس ممدوح رسلان - رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التحول الرقمى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى مختلف المجالات، لاسيما التدريب عن بعد، لاستكمال الخطط التدريبية، ورفع كفاءة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتأهيلهم وتطوير القدرات فى النواحى الفنية والإدارية على حد سواء.

وأعلنت، غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، مشاركة العاملين من شركات (سوهاج، الاقصر والفيوم)، لاستكمال برنامج المسار الوظيفي للقيادات؛ فى ظل إعتماد "التدريب عن بعد" كوسيلة للتدريب وتقييم العاملين والتي ثبت فاعليتها وأمنها علي العاملين، كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت، أن البرنامج يحرص على استمرار برامج الترقى الوظيفى دون الإخلال بعملية التدريب والتأهيل.

وقالت، وفاء يوسف، مدير عام التدريب، أن الشركة أتاحت للمشاركين التدريب عن بعد بالدخول إلى منصة التدريب بالشركة القابضة lms.hcww.com.eg، أو من خلال تنزيل تطبيق الهاتف المحمول (Moodle)، وتقديم الدعم الفنى المستمر من إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة.

ومن جانبها، أشارت، نهى الدسوقى، مدير مركز اعداد القادة، أن البرنامج يتكون من جزئين، الاول: يشمل التدريب غير المتزامن Asynchronous على ان يقوم المشارك بالدخول على المنصة بمشاهده الفيدوهات واستيفاء التطبيقات والتمارين المطلوبه في الفترة من 14 الى 18 يونيو 2020، والجزء الثاني: يشمل التدريب المتزامن  Synchronous من خلال الجلسات الافتراضية (اونلاين) لمناقشة الموضوعات بالبرنامج.

وأضافت، أن اسلوب ومنهجية التقييم تتضمن: تسليم التطبيقات والتمارين المطلوبة بالتوقيتات المحددة على المنصة - حضور اللقاءات الافتراضية (اونلاين) - أداء التقييم النهائي (الاختبار) اونلاين.

 

 


وزاره الإسكان

اخبار وزاره الإسكان

الشركه القابضه للمياه

برنامج المسار الوظفي

حركه الترقيات والتعينات

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