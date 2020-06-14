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الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الأحد، 14 يونيو 2020 04:33 م
الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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 أكد الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية العليا لوضع برتوكولات علاج كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم تعميم برتوكول العلاج ببلازما المتعافين في مستشفيات العزل والمسألة لازالت تجارب مؤكدا أن  كل ما يحدث تجريب ومن المبكر تعميم العلاج بالبلازما .

وأضاف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية العليا لوضع برتوكولات علاج كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لــ "اليوم السابع" أن التجارب والدراسات الأولية للعلاج ببلازما المتعافين جيدة ومبشرة لكنها واستكمل : أن الحالات التي تحتاج إلى العلاج بلازما هم الذين لم يصلوا إلى مرحلة الوضع علي أجهزة التنفس الصناعي.

وقال حسنى ، أن الأجسام المضادة التي يتم حقنها في المرضى مكون بسيط ليس به خطورة ، مضيفا هناك وفيات حدثت بعد حقنها بالبلازما لكنها كانت خارج البرتوكول بمعني أنها كان يتم وضعها علي أجهزة التنفس الصناعي وكانت حاتهم الصحية متأخرة  

وكانت  وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

 
وأوضح حسنى ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا ، مشيرا الى أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
 
 
وتابع قائلا : إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 


الصحة

كورونا

بلازما المتعافين

اليوم السابع بلس

العزل

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