بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان بالعراق، اليوم الأحد، شفاء 632 حالة من فيروس كورونا، وأضافت الوزارة- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن هناك 42 حالة وفاة بفيروس كورونا، وباقي حالات الإصابة التي يبلغ عددها 1427 حالة هي تحت الرعاية الطبية.

وكانت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق حذرت أمس السبت، من ارتفاع وفيات المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وزير الصحة سامان برزنجى، قوله: إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 2005 حالات، توفي منهم 38 حالة، وشفي 600 حالة، مضيفا أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً.