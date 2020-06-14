وفيما يتعلق بأوضاع المصابين، أكد برزنجي أن هناك اختلافاً في أوضاعهم، فثمة إصابات خفيفة ومتوسطة، وهنالك حالات شديدة الصعوبة، وأوضاع أولئك المصابين غير مستقرة، موضحا أن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا يأتي في وقت يعاني فيه إقليم كردستان من نقص في عدد المستشفيات، واللوازم الطبية.