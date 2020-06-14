الصحة السورية تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ 177 إصابة، منها 74 حالة شفاء و6 وفيات.

كانت وزارة الصحة السورية قد أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي، في السابع من الشهر الجاري، بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا/الأردن، وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.