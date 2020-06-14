الصحة السورية تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق وشفاء 3 حالات جديدة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ 177 إصابة، منها 74 حالة شفاء و6 وفيات.
كانت وزارة الصحة السورية قد أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي، في السابع من الشهر الجاري، بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا/الأردن، وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وتسلمت وزارة الصحة السورية، دفعة ثانية من المساعدات الطبية مقدمة من الصين تشمل ألبسة طبية واقية للاستعمال مرة واحدة وكمامات ونظارات واقية ووسائل ومواد تعقيم وأجهزة قياس حرارة إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تسلمت الدفعة الأولى من المساعدات من الصين في الـ 15 من أبريل الماضي وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، كما تم سابقا تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء في كلا البلدين بما يتعلق بمواجهة الفيروس المستجد.
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