"الصحة السعودية": 4233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 127541 حالة منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
وذكرت الوزارة - حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 فحصا عن أمس السبت.
وأشارت "الصحة السعودية" إلى أنه تم تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 84720.. فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بالفيروس.
"الصحة السعودية": 4233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و40 حالة وفاةالأحد، 14 يونيو 2020 03:22 م
وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 127541 حالة منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
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