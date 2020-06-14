الشرطة الأمريكية تنفذ حملة اعتقلات بمدينة أتلانتا.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

نفذت قوات الشرطة الأمريكية، حملة اعتقالات ليلية لعدد من المتظاهرين بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، و ذلك عقب المظاهرات التى شهدتها المدينة اعتراضا على مقتل مواطنى أمريكى أخر من أصول أفريقية "ريتشارد بروكس" عن طريق اطلاق الرصاص عليه من قبل فرد شرطة.



أحد أفراد الشرطة الأمريكية

واندلعت الاضطرابات، بعد حلول الظلام فى أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، واحتشد عشرات المحتجين فى موقع إطلاق الرصاص جنوبى وسط المدينة، حيث أعلنت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس فى وقت سابق، أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة، فى أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة.



اعتقال عدد من المتظاهرين بمدينة أتلانتا

و تشهد معظم الولايات بأمريكة فى الآونة الأخيرة، تظاهرات عدة و ذلك احتجاجا و اعتراضا على مقتل "جورج فلويد"، المواطن الأمريكى من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة بمدينا مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية منذ أسبوعين.