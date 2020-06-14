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الشرطة الأسترالية تعتقل امرأتين شوهتا تمثالا لجيمس كوك

الأحد، 14 يونيو 2020 08:23 ص
الشرطة الأسترالية تعتقل امرأتين شوهتا تمثالا لجيمس كوك الشرطة الأسترالية
رويترز

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قالت الشرطة الأسترالية، إنها اعتقلت امرأتين اليوم الأحد فى سيدنى، بعدما شوهتا تمثالا للمستكشف البريطانى جيمس كوك، قبطان أول سفينة غربية تصل إلى الساحل الشرقى لأستراليا، وتلقت شرطة نيو ساوث ويلز، بلاغا بتشويه تمثال كوك فى هايد بارك بمنطقة وسط أكبر مدن أستراليا بعد الساعة 2000 بتوقيت جرينتش مباشرة، قبل اعتقال المرأتين وهما فى أواخر العشرينات.
 
وقالت الشرطة فى بيان، إنها عثرت مع المرأتين على حقيبة بها عدد من علب الطلاء بالرش، وأضافت أنه تم رفض الإفراج عنهما بكفالة ووُجهت لهما تهم تدمير وإتلاف ممتلكات.
 
ويطالب متظاهرون خرجوا إلى الشوارع، فى أعقاب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد، بعد احتجاز الشرطة بإعادة النظر فى تراث بعض مهندسى عهد الاستعمار وتدمير تماثيلهم.
 
وتعرضت تماثيل من سيسل رودس فى إنجلترا إلى كريستوفر كولومبوس فى الولايات المتحدة، والملك ليوبولد الثانى فى بلجيكا، إلى هجمات فى الأسابيع الأخيرة فى أنحاء العالم.
 

استراليا

الشرطه الاستراليه

سيدنى

جورج فلويد

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