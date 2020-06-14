"الشباب و الرياضة"بالإسكندرية: أنشطة "أون لاين" حصدت مليون مشاهدة منذ بدء الحظر

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على أن المديرية قد قامت بتقديم عدد من الآنشطة على موقع المديرية "بالفيس بوك" لشغل أوقات الفراغ للشباب خلال فترة الحظر ، حيث حققت تلك الآنشطة نسبة مشاهدة عالية بلغت نحو مليون مشاهدة منذ 20 مارس و حتى الآن .

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على أن الآنشطة "اونلاين" تضمنت تلقى فيديوهات لعرض بعض مواهب الشباب فى المهارات الابداعية المختلفة مثل الغناء و العزف و الرسم و غيرها من الفنون ،كما تم تنظيم خيمة رمضانية إسبوعية ،و بعض الفيديوهات التى عرضت فى إطار ورش عملية لتنمية مهارات المرأة .

وحول الاستعدادات لإعادة النشاط الرياضى ،أكدت صفاء الشريف على أن المديرية قامت بشن حملات مكثفة لتطهير المراكز الشبابية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندريه بضرورة تعقيم الهيئات الشبابية والرياضية ،وأنها قد شددت على شن حملات تعقيم وتطهير داخل بعض الهيئات الشبابية والرياضية التابعة ، حيث يتم شن حملات التعقيم يوميا ، لعدد من المراكز مثل فرع شباب المنتزة (مركز شباب المعمورة ومركز شباب العمراوى ونادى المعمورة الرياضى) وذلك انطلاقا من حرص المديرية على سلامة العاملين وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية.

وأكدت وكيل الوزارةعلى أن حملات التعقيم والتطهير تتم تحسبا لعودة النشاط الرياضى داخل تلك الهيئات الرياضية وفق قرار مجلس الوزراء ، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار تفشى فيروس كورونا.

من جهه أخرى شددت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة على العاملين بالمديرية ضرورة ارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأكدت أنه لن يسمح بدخول أي فرد سواء موظف أو من خارج المديرية أو غير ذلك لأي سبب إلا بارتداء الكمامة.