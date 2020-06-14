"الشباب والرياضة": لم يتم تنظيم ماراثون بكورنيش الإسكندرية وتم وقف كل الأنشطة الرياضية

الإسكندرية جاكلين منير

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" صورا لتنظيم ماراثون رياضى على كورنيش الإسكندرية بمنطقة "سان ستيفانو" إلى منطقة الشاطبى أمام مكتبة الإسكندرية، به تجمعات أعداد كبيرة من الشباب والأطفال، بدون إتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.

من جانبها أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنه لم يتم تنظيم أى ماراثون رياضى على كورنيش الإسكندرية، والأنشطة الرياضية متوقفة تماما منذ 20 مارس الماضى، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدة على أنه تم إغلاق كافة مراكز الشباب والأندية الشعبية ووقف كافة الأنشطة الرياضية.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



ماراثون (1)