السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكى فى طنطا

الغربية محمد طارق

تمكن أهالى مدينة طنطا فى محافظة الغربية، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق نشب بماتور سيارة ملاكى، دون وقوع إصابات بشرية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى شارع النحاس فى مدينة طنطا ، بنشوب حريق داخل إحدى السيارات الملاكى أثناء السير ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال والمنازل المجاورة ، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

فيما سيطرت قوات الحماية المدنية ، على حريق هائل نشب داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة منشية الكبرى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، دون وقوع اصابات .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورود بلاغا من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى المحلات التجارية ، وألتهت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية الى موقع الحادث ،وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها للأماكن المجاورة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن السبب وراء الطريق حدوث ماس كهربائى ولا توجد شبه جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .