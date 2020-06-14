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السياحة توقف نشاط منتجع سياحى بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية

الأحد، 14 يونيو 2020 03:42 م
السياحة توقف نشاط منتجع سياحى بالغردقة لمخالفته ضوابط السلامة الصحية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

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أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم إلتزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة الى ايقاف ترخيص المدير المسئول عن ادارة هذا المنتجع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك فى اطار حرص وزارة السياحة والاثار على متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن الوزارة لن تسمح باى تقصير او عدم التزام ولو بسيط بأى من الضوابط لاى منشاه فندقية او سياحية وذلك حرصا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

جدير بالذكر أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قدى أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحى وذلك بعد أن اثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غد على السيد وزير السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.

وأكد عبد الفتاح العاصى أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وأنها تتخذ ضدهم الاجراءات القانونية الصارمة، منوها الى أن التزام المنشآت الفندقية بكافة انواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها على شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل.


السياحة

غلق فندق

الغردقة

اخبار مصر

اخبار اليوم

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