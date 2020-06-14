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السودان تسجل 128 إصابة جديدة و 14 وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 10:12 ص
السودان تسجل 128 إصابة جديدة و 14 وفاة بفيروس كورونا محاولة رصد مصابى كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، تسجيل 128 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بالاضافة الى تسجيل 14 حالة وفاة، وعدد 140 من المتعافين ، وسُجلت الحالات الجديدة وفقا للتقرير الوبائى بولاية الخرطوم 66 حالة، ولاية الجزيرة 24، ولاية القضارف 3 حالات ، ولاية النيل الابيض 5 حالات، ولاية كسلا 3 حالات، ولاية نهر النيل 14 حالة، ولاية البحر الاحمر 6 حالات، الولاية الشمالية 4 حالات، ولاية غرب كردفان 1 حالة وولاية النيل الازرق 2 حالة.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اما الوفيات فقد سجلت ولاية الخرطوم 9 حالات وفاة، ولاية الجزيرة 2 حالة، شرق دارفور 1 حالة، ولاية كسلا 1 حالة وولاية القضارف 1 حالة.
 
وسجلت حالات التعافى الجديدة، بولاية الخرطوم 103 حالة، ولاية الجزيرة 12 حالة، ولاية النيل الابيض 9 حالات، الولاية الشمالية 1 حالة، ولاية كسلا 1 حالة، ولاية القضارف 5 حالات، ولاية البحر الاحمر 6 حالات، ولاية نهر النيل 3 حالات.
 
وبهذا، يرتفع العدد التراكمى لحالات الاصابة منذ بداية الجائحة فى السودان الى 7007 حالة، متضمنة 447 حالة وفاة، و2556 حالة تعافى .
 
ودعت وزارة الصحة الاتحادية، إلى الالتزام بقانون الطوارئ الصحية، والبقاء فى المنازل .
 

السودان

الصحه السودانيه

كورونا

فيروس كورونا

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