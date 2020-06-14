السودان تسجل 128 إصابة جديدة و 14 وفاة بفيروس كورونا

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، تسجيل 128 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بالاضافة الى تسجيل 14 حالة وفاة، وعدد 140 من المتعافين ، وسُجلت الحالات الجديدة وفقا للتقرير الوبائى بولاية الخرطوم 66 حالة، ولاية الجزيرة 24، ولاية القضارف 3 حالات ، ولاية النيل الابيض 5 حالات، ولاية كسلا 3 حالات، ولاية نهر النيل 14 حالة، ولاية البحر الاحمر 6 حالات، الولاية الشمالية 4 حالات، ولاية غرب كردفان 1 حالة وولاية النيل الازرق 2 حالة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اما الوفيات فقد سجلت ولاية الخرطوم 9 حالات وفاة، ولاية الجزيرة 2 حالة، شرق دارفور 1 حالة، ولاية كسلا 1 حالة وولاية القضارف 1 حالة.

وسجلت حالات التعافى الجديدة، بولاية الخرطوم 103 حالة، ولاية الجزيرة 12 حالة، ولاية النيل الابيض 9 حالات، الولاية الشمالية 1 حالة، ولاية كسلا 1 حالة، ولاية القضارف 5 حالات، ولاية البحر الاحمر 6 حالات، ولاية نهر النيل 3 حالات.

وبهذا، يرتفع العدد التراكمى لحالات الاصابة منذ بداية الجائحة فى السودان الى 7007 حالة، متضمنة 447 حالة وفاة، و2556 حالة تعافى .

ودعت وزارة الصحة الاتحادية، إلى الالتزام بقانون الطوارئ الصحية، والبقاء فى المنازل .