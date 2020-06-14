السعودية تشدد على الالتزام بالإجراءات الصحية لمكافحة كورونا

رويترز

طالبت السعودية السكان اليوم الأحد، بالالتزام بالإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات بأكثر من أربعة آلاف للمرة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بالفيروس مما رفع العدد الإجمالي إلى 127541 إضافة إلى 972 حالة وفاة، وهي أكبر حصيلة بين الدول العربية الخليجية الست.

وسمحت السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليونا، للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم وبإعادة فتح المراكز التجارية واستئناف الصلاة في المساجد ضمن خطة من ثلاث مراحل بدأت الشهر الماضي ومن المقرر أن ينتهي فرض حظر التجول بحلول 21 يونيو حزيران.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة "أمامنا مسارين قد يرتفع هذا المعدل وترتفع العدوى ويرتفع الانتشار إذا واصل أفراد المجتمع عدم تقيدهم وعدم حذرهم... وبإمكاننا أيضا بالتزامنا وأن نكون مسؤولين بأن نعود لحياتنا بحذر ونتمسك بالسلوكيات الصحية وبالتالي يعود للانخفاض".