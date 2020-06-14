السعودية تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة ديالى العراقية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وأعربت "الخارجية السعودية" عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.