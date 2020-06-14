اليوم السابع
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الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية والخضر واللحوم فى المنافذها بسعر مخفض

الأحد، 14 يونيو 2020 02:21 م
الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية والخضر واللحوم فى المنافذها بسعر مخفض منافذ وزارة الزراعة
كتب ــ عز النوبى

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تتابع وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة، والدفع بسيارات متحركة بسعر مخفض من 20 وتصل إلى 25 % ، لرفع العبء عن المواطن. وأكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية ، و الدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة و زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم ، بلدى وسودانى ومجمد ، والدواجن بأنواعها " البط ، الفراخ ، والكبد ، والحمام ، والسمان" وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى ، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية ، أنه تقرر زيادة طرح اللحوم البلدى ، وهناك سعر مخفض على البط والارانب والفراخ ، وجميع الخضروات، والزيتوت ، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس ، والمربات وعسل النحل، مشير الى أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

وأكد فتحى أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار.


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