اليوم السابع
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الزراعة: لجان بغيطان 18 صنف خضروات لزيادة المعروض والتصدير

الأحد، 14 يونيو 2020 02:53 م
الزراعة: لجان بغيطان 18 صنف خضروات لزيادة المعروض والتصدير محصول - أرشيفية
كتب ـ عز النوبى

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قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضار الصيفى بالغيطان لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق والتصدير،  مضيفا أنه يتم طرح أكثر من 18 نوع خضروات. وأضاف فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن هناك لجانا مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، ومواجهة المناخ المتغير.

وتابع، أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وطبقا لتقارير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، أنه من بين مساحات الخضروات ، البطاطس فى مساحات 174 ألف فدان، و الطماطم فى مساحات 207 آلاف فدان متوسط انتاج للفدان بمتوسط انتاج 15 طن للفدان، الكوسة 18 ألفا و670 ، والباذنجان 49 ألفا 665 فدانا، والفاصوليا الخضراء 59 ألفا و631، ولوبيا 606 فدان، الكرنب صيفى 6782 فدان البحيرة ، قرنبيط30 فدان، والبطيخ 59 ألف 552 فدان، والكنتالوب 33 ألف فدان ، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان، والخيار المكشوف 31 ألفا و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان ، و363 ألف فدان بصل أخضر، الخس 811 فدانا، الشمام 7600 محافظات النوبارية والاسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 ألفا و387 فدانا.


زراعات الخضر

البطاطس

زراعات الطماطم

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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