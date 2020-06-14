الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 59011 طن للأسواق العالمية

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه منذ بدء تصدير موسم العنب وحتى 2 من الشهر الجارى، بلغت الشحنات المصدرة 59 ألف و11 طنا إلى جميع الأسواق العالمية، وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

وأضاف العطار فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن موسم صادرات العنب يشهد ارتفاع ملحوظ بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة وجارى الشحن، مشيرًا الى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، متوقعا زيادة صادرات العنب الموسم الجديد ، والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية جميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

فيما أكد تقرير وزارة الزراعة، أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا فى العالم مما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية، واشادت وزارة الزراعة ، بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعى الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من اجل انهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطنى بالاحتياطى النقدى الأجنبى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.