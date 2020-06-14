الرئيس اللبنانى يدعو لانعقاد مجلس الدفاع لمناقشة التطورات الأمنية

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، لانعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ظهر غد الاثنين، وذلك للبحث فى الأوضاع الأمنية فى لبنان فى ضوء التطورات الأخيرة التى شهدتها البلاد.
وشهد لبنان، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الاضطرابات من بينها توترات طائفية إلى جانب مواجهات واشتباكات شبه يومية بين المتظاهرين والقوى الأمنية والعسكرية على وقع الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا جراء التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد بمعرفة مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.
الرئيس اللبنانى يدعو لانعقاد مجلس الدفاع لمناقشة التطورات الأمنيةالأحد، 14 يونيو 2020 10:33 م
الرئيس اللبنانى ميشال عون
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دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، لانعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ظهر غد الاثنين، وذلك للبحث فى الأوضاع الأمنية فى لبنان فى ضوء التطورات الأخيرة التى شهدتها البلاد.
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