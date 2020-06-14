اليوم السابع
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الدولى للنقل الجوى يعلن عن إطلاق خريطة تفاعلية عن أحدث قيود السفر

الأحد، 14 يونيو 2020 09:30 ص
الدولى للنقل الجوى يعلن عن إطلاق خريطة تفاعلية عن أحدث قيود السفر مطار
كتبت رحاب نبيل

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 أطلق الإتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" خريطة عالمية تفاعلية ومجانية تمنح المسافرين أحدث القوانين المتعلقة بقوانين الدخول لكل دولة، حيث تعتمد الخريطة على قاعدة بيانات "تيماتيك" (Timatic) اللحظية والتي تضم معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة خلال السفر الدولي.
 
ويهدف "الأياتا" من خلال هذه الخريطة إلى مواكبة الوضع سريع التغير الذي يشهده القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يتم تحديث الخريطة أكثر من 200 مرة في اليوم الواحد بما يوفر معلومات سفر دقيقة.
 
وقال الإتحاد الدولي للنقل الجوي ، أنه بينما يستعد قطاع الطيران لإعادة التشغيل بأمان ، سيحتاج المسافرين إلي معرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية المفروضة ، ويمكن للمسافرين الإعتماد علي قاعدة بيانات " تيماتيك" للحصول علي معلومات شاملة ودقيقة عن السفر في ظل انتشار الوباء .
 
وبحسب نتائج استطلاع صادر عن " الأياتا "مؤخراً، والمتعلق بمخاوف البعض حول السفر بالطائرة بعد اندلاع الأزمة، فإن أكثر من 80٪ من المسافرين أكدوا قلقهم حول قيود الحجر الصحي التي قد تكون مسبباً لانتقال الفيروس أثناء السفر، فضلاً عن حالة عدم اليقين والقيود الصحية المتغيرة بسرعة من بلد إلى آخر خلال الوباء، ولذلك فإن هذه الخريطة الجديدة ستكون مفيدة لجميع المسافرين خلال الوقت الراهن وفي المستقبل.
 
وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي علي دعمه للأرشادات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الرامية إلى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية للعمل وفق تدابير سلامة الناس أثناء السفر وتعيد الثقة لفتح الحدود دون تدابير الحجر الصحي، وتعد قاعدة البيانات لدينا أداة حيوية للمسافرين الذين يرغبون بسهولة الوصول إلى معلومات دقيقة حول إجراءات الدخول.
 
 
 
 

الإتحاد الدولي للنقل الجوي

فيروس كورونا

المسافرين

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