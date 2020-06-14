الداخلية تضبط 5 قضايا أموال عامة بقيمة 35 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا فى مجالات " إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – تهريب جمركى- تزوير أوراق- نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها (7) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (69100 جنيه مصرى – 17493 دولار) تم ضبطها نقدياً ، (5 ملايين جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً ، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية مبلغ (35228334 جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع..