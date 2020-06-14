"الخوذة الذكية"..ابتكار إماراتى للكشف عن كورونا (صور)

إيمان حنا

كشفت إحدى الشركات فى دبى، عن إطلاق "خوذة ذكية" جديدة تم تصميمها للمساعدة في الكشف عن الأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفق البيان الإماراتية.

وتساعد الخوذة الجديدة والمبتكرة أيضاً في تسهيل حركة مرور حشود الأفراد مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن، في المناطق التي تستخدم فيها تلك الخوذة الذكية.



الخوذة ..ابتكار اماراتى فعال

وأبرز خمس مزايا تتفوق فيها خوذة "كي سي أن901" الذكية هي: قياس وتسجيل درجة حرارة الأفراد بفعالية كبيرة ومن دون الحاجة إلى ملامستهم، والفحص السريع لمجاميع الأفراد في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء، إضافة إلى الفحص السريع للمركبات والركاب الذين يستخدمونها، والتعرّف السريع على ملامح الوجه والتحقق من هوية الأفراد باستخدام تقنيات التصوير الحراري، التي تجعل تفاصيل الوجه الخفية جلية وواضحة.



