الخارجية الفلسطينية تشكر مصر على تسهيل نقل المواطنين العالقين

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن البدء بـ"حملة عودة الأحباب" واستقبال العالقين من مواطنين وطلبة في عديد الدول العربية.

وأوضحت في بيان حصلت " اليوم السابع " على نسخة منه أن الوزارة ستبدأ باستقبال الطائرات التي تقل عددا ً من العالقين الفلسطينيين من مصر وذلك يوم الأحد الموافق 21/06/2020، ويوم الاثنين الموافق 22/06/2020، بحيث يتم استقبال طائرة يومياً تقل كل منهما 160 مسافراً، كدفعة اولى من العالقين في مصر.

وذلك بناء على قرار اتخذته المملكة الأردنية الهاشمية بفتح أجوائها ومطاراتها وحدودها لإجلاء العالقين الفلسطينيين من طلبة ومواطنين، بعد أن استكملت السلطات الأردنية المختصة جميع الموافقات والترتيبات الفنية واللوجستية بما يضمن وصولاً صحياً وآمناً للعالقين والسلامة للبلدين الشقيقين،، وعلى أن يتم نقل المسافرين مباشرة من مطار الملكة علياء الدولي إلى الجسر ومن ثم إلى أرض الوطن، حيث سيتم استقبالهم من قبل هيئة المعابر والحدود ليخضعوا بعد ذلك للبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.

وتؤكد الوزارة وبالاتفاق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن مسيرة إجلاء العالقين الفلسطينيين قد بدأت بالفعل من مصر وتليها تركيا، وستستمر بأذن الله من خلال تسيير عديد الرحلات لإجلاء جميع الطلبة والمواطنين الفلسطينيين العالقين في الدول بشكل منتظم، وهو ما سيتم الاعلان عنه تباعاً وكلٌ في حينه، بما في ذلك الاتفاق ايضاً على القيام بعمليات اجلاء مشتركة من بعض الدول.

وتقدمت الوزارة بالشكر لمصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك جميع الأجهزة المختصة على الجهود والتسهيلات التي قدمتها لتأمين مغادرة صحية وآمنه للعالقين من طلبة ومواطنين.