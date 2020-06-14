الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق منزل بطوخ.. صور

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمنزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد وخالي من السكان بقرية كفر علوان التابعة لدائرة مركز طوخ وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بنشوب حريق بمنزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد وخالي من السكان بقرية كفر علوان التابعة لدائرة مركز طوخ .

علي الفور انتقل محمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ وتبين أن المنزل ملك المدعو أيمن أبراهيم وخالى من السكان منزل ومهجور بقرية كفر علوان التابعة للوحدة المحلية بمشتهر التابعة لمدينة طوخ وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق واخمادة دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون وقوع أى خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.



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