الحكومة الفلسطينية: إجلاء أول فوج من العالقين بمصر فى 21 يوليو

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أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه اعتبارا من الـ21 من الشهر الجاري ستبدأ الحكومة في إجلاء أول فوج من العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني في جمهورية مصر العربية.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم - في مؤتمر نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "أن هناك نحو 1500 عالق في مصر، سيتم إجلاؤهم على متن الطائرات المصرية".

ولفت ملحم إلى "أن هناك 6500 عالق من أبناء شعبنا في مختلف دول العالم.. وأنه جرى الاتفاق مع الأشقاء في الأردن، على إجلائهم عبر طائرات المملكة الأردنية".