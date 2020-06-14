اليوم السابع
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الحكومة: الحفاظ على صحة المواطنين كان العامل الرئيسى فى خطط عودة السياحة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:42 م
الحكومة: الحفاظ على صحة المواطنين كان العامل الرئيسى فى خطط عودة السياحة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
كتب محمد السيد و آمال رسلان

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قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه أثناء وضع خطط عودة السياحة، كان العامل الرئيسى هو الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين، وإن الحكومة حريصة كل الحرص على هذا الأمر.
 
و أضاف هيكل خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى أن جميع الخطط تتميز بالمرونة الكافية بحيث يتم الحفاظ على صحة الجميع بما فيه العاملين فى السياحة و الطيران ، مؤكدا أن جميع الإجراءات التى تمت فى جميع الوزارات مرنة .
 
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.
 ومن أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية: 
 
 1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى  31 أكتوبر 2020.
 2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.
 
 3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد. 
 
 4. منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.
 
 5. كما منحت وزارة الطيران أيضا  تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.
 
 6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
 
 7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.
 
 
 
 
 

 


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