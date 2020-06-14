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الجيش اليمنى: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين غربى مأرب

الأحد، 14 يونيو 2020 04:00 ص
الجيش اليمنى: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين غربى مأرب عناصر من الجيش اليمنى
كتب وكالات

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أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، إسقاط طائرة مسيرة الحوثيين، فى محافظة مأرب شمال شرقى اليمن.

 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرياض، إن "قوات الجيش الوطنى أسقطت بدعم من التحالف، طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المدنيين غرب محافظة مأرب"، ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية عن عملية إسقاط الطائرة التى يعتقد أنها هجومية.

 

ومن ناحية أخرى، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ضبط شحنة مخدرات على متن قارب قبالة جزيرة حنيش اليمنية فى محافظة الحديدة غربى اليمن.

 

 ووفقا للمركز الإعلامى لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، قال مدير عام خفر السواحل فى قطاع البحر الأحمر، العقيد بحرى عبدالجبار الزحزوح، إن "الدوريات اشتبهت بقارب (جلبة) يحمل كمية كبيرة من البترول قبالة جزيرة حنيش، وتم ضبطه".

 

وأضاف: "خلال تفتيش المركب تم العثور على 40 كيلوغراما من مادة الكوكايين".


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