الجيش الليبي: قوات من كتيبة الصاعقة تتجه إلى غرب سرت

كتب سمير حسنى

أعلن الجيش الوطنى الليبى، أن قوات من كتيبة الصاعقة تتجه الآن إلى غرب سرت، جاء ذلك نقلا عن العربية، وكان الجيش الوطنى الليبى، قال أن تدخل تركيا عسكريا فى ليبيا تحولت حرب الجيش الوطنى ضد الإرهاب فى ليبيا إلى حرب دولية تحت شعار داخلى.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش الوطنى وتكليف ضباط أكفاء وقادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها وبثقة الشعب بهم، مؤكدا أن الجيش الوطنى سيقاتل وينتصر لليبيا.

وأكد الجيش الوطنى الليبى فى بيان نشره مكتب اللواء أحمد المسمارى، السبت، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لا يحتاج لليبيين ولا يحمل لهم ما يدفعهم لحلول وطنية للأزمة الراهنة بل جاء لغرض السيطرة على ثروات وخيرات ليبيا وكذلك لإحياء الإمبراطورية العثمانية المهزومة.